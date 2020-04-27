人民幣兌美元在岸價（CNY）27日下午4：30收盤微跌7點，早段人民幣一度升至7.07關口附近，不過午後購匯略多，令人民幣由升轉跌。

人民幣兌美元在岸價收報7.0836，較上日下午4時30分收報7.0829，跌7點或0.01％；較上周五晚11時30分最後成交價7.0823則走弱13點。

離岸價（CNH）曾升破7.08關，高見7.0778，截至下午5時51分，離岸價報7.086，在岸價報7.0809。

官方今日開出的中間價報7.0703，較上日7.0803，升100點或0.14％。

交易員稱，中國相對其他國家經濟恢復更快，市場情緒更趨穩定，人民幣貶值壓力近期持續緩解，大行入市維穩必要性持續下降。

另有交易員表示，近期市場情緒大幅改善，購匯不少但結匯需求也較多，估計人民幣眨至7.12至7.13之前，大行不會出手，但人民幣主動大升可能性亦不高。

(工商 )