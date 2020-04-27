2019年一名來自大陸山東的67歲老婦，稱自己透過自然受孕，再度懷孕成功，並且成功產下一名女嬰，68歲的丈夫也相當開心，認為這是上天賜予的禮物，當時這則消息造成熱議，不少網友認為不符合自然規律，如今這家人現況如何呢？

67歲老婦因為罹患血栓，服用活血化瘀的中藥調理身體後，沒想到月經恢復竟意外懷孕，夫妻倆又驚又喜，經過一系列身體檢查後，老婦的子宮、卵巢、血壓等顯示正常，因此他們決定生下第3胎。兒女雙全的他們有2個分別為18歲、15歲的孫女，而40多歲的兒女，無法接受父母再拚一胎。

子女用斷絕親子關係，也無法阻止老夫妻生下女嬰，成功剖腹產後，子女不願探望父母，一切由68歲丈夫打理；半年後一家人相當幸福，老先生兼顧家庭、工作，將妻子還有女兒照顧的很好，且夫妻倆感情原本就甜蜜，有女兒後看起來反而更年輕。

一開始承受巨大輿論壓力，當時不少人擔心高齡產婦問題、還有經濟是否穩定，面對外界質疑，夫妻倆曾說收入、生活都沒有問題，至今終於回歸平靜的他們，表示要活到110歲，努力陪伴女兒成長。

(中時電子報)