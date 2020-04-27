大陸最大網上文學平台閱文27日宣布管理團隊調整，現任聯席首席執行官吳文輝和梁曉東、總裁商學松、高級副總裁林庭鋒等部分高管團隊成員榮退，辭任目前管理職務，吳文輝將調任非執行董事和董事會副主席，梁曉東和其他高管將會擔任集團顧問，助力管理團隊的平穩過渡，持續支持閱文的戰略發展。

同時，董事會委任現任騰訊集團副總裁、騰訊影業首席執行官程武出任閱文集團首席執行官和執行董事，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠出任閱文集團總裁和執行董事。

對於此次調整，閱文集團董事會主席、騰訊集團首席戰略官James Mitchell表示，閱文是新文創大生態的重要原創IP源頭，衷心感謝吳文輝先生、梁曉東先生及其他核心管理團隊的開創性貢獻，帶領閱文發展成為大陸領先的網路文學平台。期待新管理層能激發閱文平台的活力，推動閱文更緊密接入騰訊新文創大生態，在影視、動漫、遊戲等內容業務更深度聯動。

吳文輝表示，未來，閱文極需基於IP，進一步去構建一個更加開放的生態和更符合未來趨勢的新商業規則。這需要通過更徹底的管理轉變，推動閱文在業務創新、技術突破、IP構建、生態構建等方面邁上新台階。

接任閱文集團首席執行官的程武表示，感謝吳文輝先生和創始團隊的信任，把接力棒傳給了新的管理團隊，並將繼續支持閱文的發展。我們有信心繼續推動閱文從最大的行業正版數位閱讀和文學IP培育平台向更強的文學內容生態升級。

程武表示，可預見的升級包括三方面：首先是內強核心，實現IP培育能力升級，夯實自身基礎並加速跨業態開發，推動IP更快成長；其次是健壯平台，實現連接能力升級，通過整合閱文旗下多個產品平台與騰訊豐富的產品平台和流量優勢，幫助創作者與用戶建立更強的連接紐帶；最後是外展空間，在保持、鞏固既有付費閱讀模式的基礎上，通過業務模式升級，在擁抱新技術和產業互聯網層面打開更多元的價值空間。

(工商 )