獲得靈鷲山第10屆全國普仁獎的世賢國小六年級學生歐妤柔（中），敢謝校長何憲昌（右）、導師林曉慧推薦。（靈鷲山佛教教團提供／呂妍庭嘉義傳真）

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（右），致贈酒精及洗手乳防疫物資，給南興國中，由教務主任張永昌（中）代表接受。（靈鷲山佛教教團提供／呂妍庭嘉義傳真）

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（左三）代表靈鷲山佛教教團，致贈酒精、洗手乳等防疫物資給世賢國小，由校長何憲昌（左二）代表接受。（靈鷲山佛教教團提供／呂妍庭嘉義傳真）

世賢國小校長何憲昌（後右二）、得獎學生歐妤柔（後右三），與靈鷲山慈善基金會在巡迴全台的「小太陽愛心專車」前合影。（靈鷲山佛教教團提供／呂妍庭嘉義傳真）

靈鷲山第10屆全國普仁獎頒獎典禮今年受疫情影響，改以「小太陽愛心專車」巡迴全台，27日駛向嘉義市，除贈送獎狀、獎金、小太陽防疫包給兩名得獎學生，靈鷲山佛教教團也致贈酒精、洗手乳等防疫物資給學校，大家一起守護孩子健康。

靈鷲山普仁獎自2003年累計至今，共有7727位學生得獎，2019學年度共1015位獲獎，各區評審委員和志工們再從中選出59位進入全國決選，嘉市今年共有2校、2位學生獲全國普仁獎肯定，分別為世賢國小六年級歐妤柔和南興國中七年級的陳妍妤，今「小太陽愛心專車」開進兩所學校，把精心準備的福袋送給兩人。

歐妤柔雖家庭清寒，卻沒有怨天尤人，在校功課極佳，身為衛生股長的她，每天撿拾校園圍牆邊垃圾及大人丟的菸蒂，從不間斷，在家更是耐心關懷中風又失智的阿嬤，每天扶阿嬤上下輪椅，還會幫妹妹洗澡、做家事、剝蓮子，幫媽媽分擔家務，在師長眼中是個熱心又正面、有愛心的孩子，今歐妤柔還自製卡片送給基金會，表達感謝，連導師林曉慧都誇她的好品德，將成為生命中的珍寶。

南興國中的陳妍妤以讀大學的姐姐為榜樣，在校努力用功，積極參加管樂團及旗隊，細心懂事，主動關懷同學，人緣很好，也是老師身邊稱職的小幫手，因奶奶行動不便，她每天下課就趕著回家陪伴奶奶，幫忙洗米煮飯、摺衣服等家事，十分貼心溫暖。

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人表示，今年準備福袋送給普仁小太陽，包括獎狀、獎學金1萬元、平安米、防疫包等，希望陪伴普仁小太陽平安度過疫情，健康成長，而喜獲物資的南興國中教務主任張永昌也說，非常時期，靈鷲山送來酒精、洗手乳防疫物資，真是太實用了，感謝普仁之愛。

(中時 )