新型冠狀病毒疫情重創全球，台灣防疫措施受到世界各國肯定，被認為是對抗疫情表現最好的國家之一。哥倫比亞的電視臺NTC Television節目「Noticias Uno」日前特別至行政院、中央流行疫情指揮中心、教育部、學校等地採訪，並於24日至中信銀行站前分行拍攝相關防疫措施。

全台27日再現零確診，且15天無本土案例，防疫成效顯著。遠在太平洋另一端的南美洲國家哥倫比亞的電視臺NTC Television節目「Noticias Uno」委由紀錄片導演Carlos Gomez拍攝臺灣防疫成效，影片在YouTube向全球介紹臺灣防疫工作。

紀錄片導演Carlos Gomez此次為哥倫比亞電視臺NTC Television製作臺灣防疫新聞專題，拍攝教育部及臺北市街景、商圈、花市、捷運、學校等，並採訪行政院發言人Kolas Yotaka、衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝及高中校長、師生，引用中華職棒大聯盟獨步全球開打的畫面，新聞專題分集播出，認為臺灣良好控制疫情，是「一個透過自我管理與社會紀律的防疫範例」，觀看影片的國外網友紛紛留言，讚揚臺灣防疫工作甚佳且防疫團隊由醫療人員組成。

中信金控指出，透過行政院和金管會銀行局安排，Carlos Gomez上週五至中國信託銀行站前分行拍攝防疫相關措施，包括客戶來行即填寫自主健康聲明書、量額溫，以及全體分行行員戴口罩為客戶服務，分行經理完善說明中信銀行防疫規範，影片亦提及臺灣在此防疫措施之下，經濟持續運作。

中信金控指出，響應政府各項防疫政策並超前部署，4月20日起已實施上下班分流，員工採取三班制彈性上班，避免尖峰時間人潮集中之感染風險，中信金控及各子公司共約有20％人力調整上班時間。

另因應5月1日勞動節連假到來，中信金控亦提醒全體同仁避免出入人多場所及進行不必要之旅行，遵守中央流行疫情指揮中心訂定之「公共空間社交距離」，配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施。中信金控今年3月即展開異地備援，目前到班同仁於上班時間須全天候配戴口罩，內部會議以電話或視訊方式進行，不同樓層同仁則降低業務接觸。

(工商 )