防疫需求當前！食品大廠泰山今（27）宣布，今年5月股東會贈品將首度送出泰山旗下新品牌「皂顧」的「艾草平安皂贈禮組」，一方面關懷並鼓勵股東們勤洗手，另一方面也希望讓股東認識泰山在新事業的努力，與股東分享開發成果。

泰山表示，「皂顧」是泰山從2018年10月開始籌備的新事業，希望開創出食品安全原料再應用的可能性，也呼應天然無污染的永續環保意識，自2019年正式上市迄今，已陸續推出六款洗沐商品，皆講求天然無添加物、可生物分解、無塑膠微粒成份造成海洋生物鏈污染等。

泰山指出，除了大家記憶中熟悉的「泰山仙草蜜」外，泰山也成功讓仙草萃取入皂，與橄欖油、乳木果油，金盞花等天然素材結合，製作出天然配方的皂，並採用可回收包材，從裡到外都不造成環境負擔。目前銷售管道以電商通路為主，在博客來、早安健康、Pinkoi、泰山購物網均有販售。

泰山表示，新冠肺炎疫情延燒，今年股東會防疫成為討論重點，除了配合量體溫、戴口罩等措施外，泰山也首度將「艾草平安皂贈禮組」致贈給股東，內含一款無色、無香精、低刺激配方的「牛奶榛果皂」，有金盞花、榛果油等呵護成份；另一款「艾草平安皂」則是揉合艾草、抹草及芙蓉成份，具有淨化、去除髒污、調養肌膚的特性，希望與股東分享開發成果。

(工商 )