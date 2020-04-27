「滷味」在台灣小吃飲食文化中占有一席之地，看似淳樸自然，卻蘊藏了食材的美味與廚藝火候的真功夫。天成飯店集團旗下台北花園大酒店內的「翠庭」中餐廳即日起至6月底推出「國民美食經典滷味」，包括香滷雞腿、秘滷雞翅、辛滷蘭花干等，將於每日上午11點至晚間19點以外帶餐車開賣，還可享外帶限時優惠，每份只要50元。

宅經濟當道，看準外帶外送市場，台北花園大酒店順勢推出國民美食經典滷味，而滷味種類又分為傳統滷味、鹽水白滷、煙燻滷味等，此次主廚董光漢以傳統滷味為主，滷汁選用豬腳、八角、桂皮，草果、月桂葉、醬油等，熬煮過濾後再製成滷汁，將各式食材放入滷汁中燉煮10分鐘至1小時不等，適當火候控制更是關鍵，主廚提到：食材滷到天然褐色醬色，是時間跟滋味加成而出的經典好味。

天成飯店集團表示：近期消費型態改變，不少食客追求餐食的便利性與的高品質的飲食觀念，會改以外帶、外送美饌為主，讓消費者用銅板價輕鬆品嘗到星級飯店的經典滷味。

(中時 )