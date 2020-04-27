桃園市共有6所學校有音樂班，但議員蔡永芳卻發現，本該是「金字塔」的才藝班，國中端人數竟比國小多，但真正升上高中音樂班者屈指可數，像是內壢國中107學年度27人畢業僅2人升學音樂班，質疑變相成為「升學班」，教育局長高安邦坦言「門太窄」，會增加多元管道宣傳。

「大家一直在搶資源，只有我一直踩剎車！」蔡永芳說，全桃園國小只有4所學校有音樂班，國中卻增加到7所學校，但招生狀況卻不佳，新明國中和大園國中7年級班上學生都只有個位數，各校招生率連年下滑、剩下只有5成，直言部分學校為了補助濫竽充數，甚至把社團性質的學生強拉進音樂班硬撐。

蔡永芳更直言，音樂班畢業生繼續升上高中音樂班者屈指可數，點名平鎮、福豐、大園和內壢國中都只有個位數，甚至內壢國中27名畢業生，只有2人要報考音樂班，「開這班還有意義嗎？」直言依桃園的財政狀況不適合隨便亂花，應該開源節流將資源用在刀口。

「音樂班並不是每一個人都要成為職業的音樂家！」桃園市長鄭文燦表示，藝術教育要向下扎根，國中小也有音樂班，但升學管道仍多元，不一定一輩子都要讀音樂班，像大成國中報考高中音樂班者比例就很高，比較低的會請教育局了解輔導。高安邦坦言，全市只有武陵和南崁高中有音樂班，升學變窄，若有三級銜接就會比較暢通，仍會鼓勵對音樂有興趣學生繼續進修。

(中時 )