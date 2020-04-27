因應疫情期間節目停演帶來的衝擊，國家表演藝術中心（以下簡稱國表藝）推出「疫情期間特別方案2.0」，預計投入1.27億元經費，協助國表藝主、合辦延期節目的排練與未來重製演出經費，以及開發線上展演計畫等，多項計畫內容的適用對象，涵蓋國表藝場地租用者、表演藝術工作者以及一般社會大眾。

國表藝轄下單位共有國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱衛武營）與NSO國家交響樂團。日前國表藝在3月中旬推出方案1.0，主要內容為轄下三館一團，共11個室內展演場的退場租、場地彈性使用方式等。

這次方案2.0，除了延續1.0，還包括對轄下單位主、合辦延期演出節目的重製經費，支持國內表演藝術團隊、創作者向國表藝提案新計畫，開設劇場支薪培訓課程，以及運用網路結合劇場，推出直播、預錄播出等節目，供社會大眾欣賞，並計畫在疫情緩解之後，策畫可行的戶外演出活動等。

國表藝董事長朱宗慶表示，1.27億元主要來自國表藝原有年度預算，他表示，「國表藝角色並非文化部，不是補助單位，是劇場，疫情間特別方案2.0，目的是希望透過擴大參與，讓團隊可持續運作。」

朱宗慶表示，表團若要申請國表藝與文化部紓困兩邊的方案，同樣的項目，不能重複申請，「例如：已在兩廳院申請場租減免，在文化部藝文紓困，就不能再申請場租補助。」

特別的是，兩廳院售票系統推出票券轉捐款方案，只要是兩廳院售票系統節目皆適用，藝術總監劉怡汝表示，「這方案提供給想參與劇場渡過難關的觀眾，遇到退票場次，可選擇把原票款，轉為給主辦單位的捐款，支持團隊。」

台中國家歌劇院則是推動劇場前台與技術人員培訓，藝術總監邱瑗表示，「目前全台演出技術人員大多集中在北部，希望這段期間，持續培訓劇場技術人員、前台人員，為中台灣累積劇場技術人員。」

此外，衛武營與NSO國家交響樂團都有數位音樂廳計畫，包括和春天藝術節合作的線上音樂廳、邀請六組團隊演出不同小品的第六劇場、虛擬舞台app開發、直播音樂會與線上室內樂系列等。

(中時 )