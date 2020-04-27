新宿車站有站員確診 20:052020/04/27 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本東京新宿站有小田急電鐵公司的男站員確診感染新冠肺炎。(檔案照，黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本小田急電鐵公司在新宿車站負責剪票窗口業務的30多歲男員工確診感染新冠肺炎。 小田急電鐵指出，這名男員工25日時還沒有發燒等任何症狀，但因有家人確診而接受病毒篩檢，結果於26日確診。 公司方面已對他的工作場所進行全面消毒，且要求曾在工作上與他有接觸的60多名員工回家自主隔離。 保健所認為，這名確診者雖然在車站有接觸乘客的機會，但因為他在執勤時都戴著口罩，故傳染給乘客的風險低。 (中時電子報) #車站 #確診 #剪票窗口 #男員工 #小田急電鐵 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京確診數連2日降至2位數 18:022020/04/27 國際 日本疾病專家潑冷水 東京奧運明年辦不成 18:572020/04/27 體育 國際熱門新聞 1分鐘看世界》金正恩還活著 英相今日復工 - 國際 金正恩不是動心臟手術？脫北高官：朝射飛彈時恐發生意外 - 國際 金正恩要現身了？韓媒：北韓將有重大行動 - 國際 美韓恐爆衝突？川普索天價駐軍費 文在寅也硬了 - 國際 川普掰了新冠簡報 真正原因老實說 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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