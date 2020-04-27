日本小田急電鐵公司在新宿車站負責剪票窗口業務的30多歲男員工確診感染新冠肺炎。

小田急電鐵指出，這名男員工25日時還沒有發燒等任何症狀，但因有家人確診而接受病毒篩檢，結果於26日確診。

公司方面已對他的工作場所進行全面消毒，且要求曾在工作上與他有接觸的60多名員工回家自主隔離。

保健所認為，這名確診者雖然在車站有接觸乘客的機會，但因為他在執勤時都戴著口罩，故傳染給乘客的風險低。

(中時電子報)