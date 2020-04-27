美林國小校長張志郎說，每年的設計課程，讓孩子天馬行空創造。（美林國小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣溪口鄉美林國小透過沙雕投影呈現學生解決社區淹水所發想的作品。（張毓翎攝）

學生黃正宇設計「農田儲水槽」模型，希望解決農田缺水問題。（張毓翎攝）

嘉義縣溪口鄉美林國小於2016年轉型為公辦公營實驗小學，以「在地」為元素，帶入設計課程，前幾年運用溪口竹編工藝、家鄉達人等主題，讓學生設計出獨一無二的作品；去年校方引導學生從社區踏查出發，了解「哪些地區水災最嚴重？」等情形，解決社區淹水的問題，預計今年年中在社區舉辦成果會，由學生親自向居民分享他們知水、制水、治水的設計。

校長張志郎表示，老師每學期帶領孩子走出校園，鼓勵學生將旅途中的所見所聞，運用文字、照片等方式呈現，之後再將學生個人的作品展出，轉型後的第1年，學校帶著學生到縣內其他鄉鎮，接觸當地最真實的風俗民情，學生回到學校後，再將學習歷程，具體呈現出來。

張志郎說，由於美林國小所在地區，為過去竹編工藝最興盛的社區，因此，第2年讓孩子透過實地訪查，了解竹編與早期居民生活的連結性，記錄過去的「竹跡」；第3年的學習計畫，使學生藉由與家鄉達人的深入訪問，透過作品傳達個人心目中達人的故事及精神。

學務主任陳彥輔說，去年針對社區淹水的原因，讓學生透過程式設計及電路板打造出各式預警模型，這次作品著重在水量感知的部分，由於老一輩可能無法在水災發生時及早因應，學生利用感知元件，如蜂鳴器、閃燈等，提醒長輩即將發生水災，也有學生從這個概念，延伸製作土壤感測器，解決農田缺水問題。

張志郎說，每年度的設計課程，讓孩子天馬行空創造，期待以「生活在地，學習在地」為出發點，學生未來若離開家鄉，心仍是跟故鄉連在一起，也會想主動分享故鄉的點點滴滴。

(中時 )