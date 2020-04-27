嘉義縣溪口鄉美林國小於2016年轉型為公辦公營實驗小學，以「在地」為元素，帶入設計課程，前幾年運用溪口竹編工藝、家鄉達人等主題，讓學生設計出獨一無二的作品；去年校方引導學生從社區踏查出發，了解「哪些地區水災最嚴重？」等情形，解決社區淹水的問題，預計今年年中在社區舉辦成果會，由學生親自向居民分享他們知水、制水、治水的設計。
校長張志郎表示，老師每學期帶領孩子走出校園，鼓勵學生將旅途中的所見所聞，運用文字、照片等方式呈現，之後再將學生個人的作品展出，轉型後的第1年，學校帶著學生到縣內其他鄉鎮，接觸當地最真實的風俗民情，學生回到學校後，再將學習歷程，具體呈現出來。
張志郎說，由於美林國小所在地區，為過去竹編工藝最興盛的社區，因此，第2年讓孩子透過實地訪查，了解竹編與早期居民生活的連結性，記錄過去的「竹跡」；第3年的學習計畫，使學生藉由與家鄉達人的深入訪問，透過作品傳達個人心目中達人的故事及精神。
學務主任陳彥輔說，去年針對社區淹水的原因，讓學生透過程式設計及電路板打造出各式預警模型，這次作品著重在水量感知的部分，由於老一輩可能無法在水災發生時及早因應，學生利用感知元件，如蜂鳴器、閃燈等，提醒長輩即將發生水災，也有學生從這個概念，延伸製作土壤感測器，解決農田缺水問題。
張志郎說，每年度的設計課程，讓孩子天馬行空創造，期待以「生活在地，學習在地」為出發點，學生未來若離開家鄉，心仍是跟故鄉連在一起，也會想主動分享故鄉的點點滴滴。
(中時 )
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