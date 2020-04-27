現年30歲的奧斯卡，投身插畫創作數年，希望以圖像小說突破創作領域，創作屬於自己的作品。(鄧博仁攝)

奧斯卡召集多位插畫家，一起在《Zigma》共作科幻夢，插畫家廖若凡(右)便是參與插畫家之一。奧斯卡透露，《Zigma》的刊物名稱也是由廖若凡發想而來。(鄧博仁攝)

懷著說故事的夢，插畫家奧斯卡集結多位創作者，以科幻為主題，創立圖像小說誌《Zigma》，期待讓讀者看見台灣圖像創作更多可能性。身兼發行人和參與創作者二角，奧斯卡笑說，從去年起，馬不停蹄在接案、創作、籌辦《Zigma》間奔波，最忙時連續幾天睡不到五小時，能夠完成期待已久的作品，即使累也非常值得。

奧斯卡本名蔡文軒，畢業於台大資訊管理系，自2011年投入插畫創作，但他始終懷有漫畫夢，渴望以畫筆說出自己的故事。去年歷經創作瓶頸、與合作夥伴的事業不順，反成為他提筆創作漫畫的動力，更將夢越作越大，決心創立刊物，邀請3位插畫家做為團隊核心成員，一起以科幻的無限想像，堆疊未來。

奧斯卡表示，台灣可見相當多的插畫人才，但大眾所熟知的卻不出幾位，若不突破創作領域，便容易淪於被市場淘汰的命運，此回包含自己在內的團隊核心成員，全是第一次繪製介於傳統漫畫與繪本形式間的圖像小說，「圖像小說讀來像漫畫，但表現形式更自由，可以不遵循漫畫分格技巧，對插畫家來說也較能掌握。」

奧斯卡透露，決定籌畫成本高昂的實體刊物，其實也歷經一番審慎考量，「我認為電子作品體驗終究比不上紙本閱讀，既然要做，就做到自己滿意的樣子。」他也將《Zigma》視作創作者的團體戰，「在接案之餘，也能為創作者累積自己的作品，每半年發刊，持續兩年，每個人都能集結成一本屬於自己的短篇集。」

選擇以科幻為主題，是來自影集《黑鏡》、《愛＊死＊機器人》中，奧斯卡對遙遠世界的想像，奧斯卡表示，「科幻帶有天馬行空的魅力，又能將現狀隱喻其中，將想像力發揮到無限大，讓創作者能夠無拘無束的自由發揮。」

在近期即將發行的《Zigma》創刊號中，奧斯卡不只作為刊物發行人，也以創作者的身分，以短篇漫畫〈自由〉參與其中，描述機器人對自由的想望。

奧斯卡表示，在自己的生命中，曾有一些動漫作品陪伴自己走過青春年少，希望自己也能創作出陪伴別人成長的故事、作品，「《Zigma》也是如此，希望讀者能夠透過它，對台灣圖像創作者有興趣，並認識更多台灣漫畫，感受到台灣圖像創作的可能與未來。」

(中時 )