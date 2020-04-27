受新冠肺炎疫情衝擊，特力集團台灣零售事業包括特力屋、HOLA特力和樂等順應外送趨勢送貨到府，而HOLA特力和樂亦首度推出「驚喜快遞」期間限定，包括HOLA X Giftpack 攜手合作從選禮、包裝、遞送一站式驚喜送禮到府，外加私廚料理服務，讓居家防疫消費者亦能溫馨度過母親節。

HOLA攜手Giftpack新創團隊，以創造家的動人時刻為送禮初心，規劃一站式送禮服務，不受限任何創意客製化送禮需求，像是現場獻上康乃馨、唱首媽媽最愛的歌、奉上熱可可等，由專人親自遞送，並以照片或影片完整記錄媽媽收禮時的驚喜一瞬間。

此外，另一快遞驚喜「私廚到府」服務，則以西式豐富饗宴款待媽媽，服務流程涵括HOLA kitchen廚藝師到府料理，且進行餐桌佈置等，消費者可選擇2~4人份西式套餐料理，包含餐前酒、飲品、前菜、湯品、開胃菜、主餐和甜點等，五感佈置，當料理陸續上桌後，HOLA kitchen廚藝師將奉上愛的驚喜遊戲小卡，邀請並引領全家人於用餐期間完成對母親表達愛意與感謝的任務，接著保留私人家庭用餐時間約2小時，再由HOLA驚喜企劃團隊完成收拾作業。為滿足不同家庭需求，HOLA驚喜私廚除了提供「到府服務」，也可選擇「HOLA kitchen到店饗宴」，限大台北與大台中地區。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）

(工商 )