三圓建設董事長王光祥與欣同及新大同結盟的大同市場派，去年揪團持股達50％，以羅得、競殿及三雅三家投資公司名義，去年8月18日向經濟部提出召開大同股東臨時會，提前全面改選董事及獨立董事，全案遭經濟部駁回。經濟部今(27)日函文給大同，以該股東申請理由尚非允當且無必要性，故該申請案不予許可。

大同表示，大同股東羅得投資、競殿投資及三雅投資公司，民國108年8月18日，向經濟部提出申請召集股東臨時會，請求提前全面改選董事及獨立董事。大同今(27)日收到經濟部函，函文指出，因該股東申請理由尚非允當且無必要性，故該申請案不予許可。

大同聲明表示，大同向來尊重且維護所有股東之權益，但本案為少數別有居心股東藉機生事，以扭曲事實之爭議，企圖抹黑大同董事會，經大同公司向經濟部陳述意見，並引用諸多事證說明，幸賴主管機關明察秋毫，不予許可其申請。大同仍將秉持嚴謹公司治理精神與紀律，維護本公司與股東之權益。

大同公司派及市場派兩路人馬，對大同經營爭奪戰都志在必得，要等大同召開6月30日股東會，全面改選才能見分曉。

(工商 )