中共中央全面深化改革委員會第十三次會議27日審議通過「創業板改革並試點註冊制總體實施方案」，之後大陸證監會和深交所將推出相應規則。

大陸證監會副主席李超表示，本輪創業板試點註冊制改革涉及四方面制度安排，一是板塊的改革安排。優化發行上市條件，由深交所制定具體條件，支援紅籌結構等企業上市。二是制度方面的安排，和科創板試點註冊制制度安排相一致，註冊程式分為交易所審核和證監會註冊兩個環節。三是完善基礎制度。四是配套改革的制度安排。繼續推動中長期資金入市。

同時還要完善投資者適當性管理，尊重存量投資者交易習慣，存量投資者適當性要求基本保持不變，要求充分揭示風險，對增量投資者進行風險相匹配的適當性要求。

此外，創業板改革並試點註冊制後，新上市企業上市前五日不設漲跌幅，之後漲跌幅限制從目前的10％調整為20％。

深改會會議指出，推進創業板改革並試點註冊制，是深化資本市場改革、完善資本市場基礎制度、提升資本市場功能的重要安排。要著眼於打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，推進發行、上市、資訊披露、交易、退市等基礎性制度改革，堅持創業板和其他板塊錯位發展，找準各自定位，辦出各自特色，推動形成各有側重、相互補充的適度競爭格局。

(工商 )