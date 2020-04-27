經濟部周一公布第二波外送平台與電子購物平台通過審核名單，外送平台新增6家，電商平台則是一口氣增加24家，不過電商由於申請太踴躍，即日起先暫停申請。

受到肺炎疫情影響，民眾減少出門消費，讓餐飲業、零售業大喊吃不消，為了解決客源問題，經濟部補助餐飲業及零售業上架外送平台或線上購物平台，希望增加曝光提高營業額。

經濟部說，第二波服務提供者申請於4月20日截止，總共47家業者申請，最後核定6家業者，包含樂購蝦皮股份有限公司（蝦皮購物）、德發貨運有限公司（GOGOVAN）、小蜂鳥國際物流有限公司（Lalamove）、展豐楷偉士樂有限公司（快送筋斗雲）、卡氏崔網路流通股份有限公司（快點外送）、客遊天下旅行社有限公司（KLOOK客路）。

值得注意的是，兩大外商外送平台仍未出現在名單當中，知情官員說，由於平台業者來申請都必須提出相對應的優惠方案，目前兩外商對於服務費抽成降價仍有不同的看法，仍在持續討論當中，因此此波才未見到兩大平台，後續會持續討論，替消費者爭取最大利益。

至於在協助電商上架方面，商業司周一公告24家電商平台通過審查，不過因補助額度有限，電商平台受理部分暫時停止，後續將主要協助一般零售業上架電商平台，好讓商品更容易流通。

這次24家通過審核名單，有許多知名電商平台，包含旺旺電子商務股份有限公司、富邦媒體科技股份有限公司（MOMO購物）、昇恒昌、松果購物、遠時數位（friDay購物）、益百利國際實業有限公司（PayEasy）等業者。

(工商 )