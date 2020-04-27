高雄市長韓國瑜至享溫馨室內環境巡視消防設備。（袁庭堯攝）

業者現場示範火災發生時、第一時間的應對作為。（袁庭堯攝）

消防局承諾3天內製作KTV專屬宣導短片，提醒消費者逃生、求生的正確觀念及作為。（袁庭堯攝）

台北錢櫃大火，高雄市長韓國瑜27日晚間到享溫馨博愛店視察火災逃生設備落實度。韓國瑜強調，已責請消防局製作宣導短片，3天內就能製作完成、並在各大KTV場所播放，要讓消費者進入包廂後、第一時間熟悉逃生、求救知識。

韓國瑜晚間7點搭車抵達享溫馨博愛店，先視察業者準備的消防安檢報告書、管理人證書、防護計畫書等報告，隨後測試火災警報器總機的運作。

業者強調，每天都會進行用火用電、消防安全設備、防火避難設施的自主檢查，消防局現場也確認業者檢查報告一切符合規定。

韓國瑜接著由業者陪同，至內部環境巡視，並觀看業者演練火災應變作為。

韓國瑜表示，台北錢櫃KTV傳出意外之後，第一時間就與消防局聯絡，執行全高市娛樂場所的消防安檢。韓國瑜要求消防局立刻30秒至1分鐘的製作宣導影片，讓每位進入KTV的消費者在歡唱前了解逃生路線，以及在發生意外之後的自保方式。

消防局長黃江祥表示，3天內就能製作完成。此外韓國瑜也肯定業者在消防安檢上的落實度及用心，同時要求所有業者，安全工作必須要細膩、繁瑣的反覆進行，每個環節都不能疏忽。

(中時 )