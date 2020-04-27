周揚青和羅志祥（小豬）9年情逝，女方抖出羅志祥劈腿約砲渣男行為，有網友挖出小豬10年前被傳得性病的傳言，讓郭采潔無端捲入是非，使她喊話要提告，今（27日）就正式發出律師函，公開點名10個酸民。
郭采潔日前才在微博發文：「無中生有，造謠杜撰，邪惡誹謗，十年笑話，準備開告。」未料在喊告新聞出來後，仍有酸民繼續在底下留言侮辱謾罵及影射詆毀，而公司當下即蒐證保存，並直接列出10酸民名稱，警告他們刪除留言，否則依法追究。
(中時電子報)
周揚青和羅志祥（小豬）9年情逝，女方抖出羅志祥劈腿約砲渣男行為，有網友挖出小豬10年前被傳得性病的傳言，讓郭采潔無端捲入是非，使她喊話要提告，今（27日）就正式發出律師函，公開點名10個酸民。
郭采潔日前才在微博發文：「無中生有，造謠杜撰，邪惡誹謗，十年笑話，準備開告。」未料在喊告新聞出來後，仍有酸民繼續在底下留言侮辱謾罵及影射詆毀，而公司當下即蒐證保存，並直接列出10酸民名稱，警告他們刪除留言，否則依法追究。
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