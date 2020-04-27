桃園市經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，組成聯合稽查小組，27日檢查桃園錢櫃、凱悅等KTV安檢和防疫等措施。（蔡依珍攝）

桃園市經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，組成聯合稽查小組，27日檢查桃園錢櫃、凱悅等KTV安檢和防疫等措施。（蔡依珍攝）

桃園市經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，組成聯合稽查小組，27日檢查桃園錢櫃、凱悅等KTV安檢和防疫等措施。（蔡依珍攝）

桃園市經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，組成聯合稽查小組，27日檢查桃園錢櫃、凱悅等KTV安檢和防疫等措施。（蔡依珍攝）

桃園市經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，組成聯合稽查小組，27日檢查桃園錢櫃、凱悅等KTV安檢和防疫等措施。（蔡依珍攝）

桃園市經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，組成聯合稽查小組，27日檢查桃園錢櫃、凱悅等KTV安檢和防疫等措施。（蔡依珍攝）

台北市錢櫃林森店大火釀5死，桃園市政府經濟發展局、警察局、消防局、衛生局及建築管理處5局處組成聯合稽查小組，27日突擊檢查，確保公共安全，其中桃園錢櫃店3月12日被查獲自動灑水跟警報設備不合格，要求限期改善，複查已全面合格，市長鄭文燦則強調公安稽查不因防疫而有假期，「該查就要查！」

桃園市經發局、消防局等5局處27日下午發動大型KTV場所突擊稽查，針對錢櫃KTV在內的桃園區5家連鎖KTV臨檢，首家就去錢櫃桃園中華店，消防局指出，平時就有固定稽查，3月12日安檢時，查獲桃園中華店部分灑水設備遭擋且數量不足、火警設備探測器故障等，祭出限期改善，27日複檢已在期限內改善完成，另稽查排煙、灑水設備等，也都能正常運作無異狀，其餘4家也暫未發現不合格。

經發局指出，桃園共有11間大型連鎖KTV，分別是桃園區5間、中壢區5間、蘆竹區1間，28日會針對桃園以外的另外6間稽查。

面對大批稽查人力到場，錢櫃全力配合，錢櫃桃園中華店吳姓襄理坦言疫情加上新聞，讓生意雪上加霜，受疫情影響已掉5成，平日下午來客數約剩20組，台北錢櫃火警更只剩9組顧客，多為常客。

凱悅KTV桃園店2度安檢都過關，但業者仍感慨，受疫情衝擊來客數狂掉8成，且政府祭出人流減半，入場人數限制99人，扣掉員工最多僅容納85名顧客入場歡唱，包廂也得採「梅花包廂」、中間要空下不能營業，稽查員下午上門時只剩4組客人，全集中在2樓，3樓以上「空空如也」。

桃園市鄭文燦強調公安稽查不會因防疫而有所假期，針對其他特許行業，若是密閉式的娛樂空間，會請消防局等單位在一定期間內完成安檢，停業的舞廳跟酒店則「開一間抓一間」，罰款起跳是10萬元，如果連續會加重處罰，「不擔心死灰復燃！」目前查獲8家，已對平鎮2家業者祭出10萬元罰單。

消防局表示，針對KTV等視聽歌唱場所突襲稽查，確認各店消防安全設備功能運作正常，現場測試火警探測器、防災受信總機及消防設備是否啟動、堪用，並檢查自衛消防編組、逃生路線及隨時監督施工單位用火、用電情形，確保消防安全。

消防局也提醒，業者如有增建、改建、修建、室內裝修等工程致影響消防設備使用者，應制定施工中消防防護計畫報消防局備查，以強化施工中火災預防作為像是人員監督、加強巡邏等，以及自衛消防編組及防災教育，並應隨時監督施工單位用火、用電情形，以確保場所整體安全。

(中時 )