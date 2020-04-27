廖若凡的短篇漫畫〈晚安Goodnight〉，故事背景設於2050年的台北，但即使時空遙遠，主角沉溺於虛擬科技的行為卻與現代人十分相近。(Zigma提供)

當願景注定無法觸及，沈浸在虛擬世界又是好是壞？插畫家廖若凡收錄於《Zigma》的短篇漫畫〈晚安Goodnight〉，故事背景雖設於遙遠未來，但滿足於虛擬實境的主角，卻又真實如現代人縮影：擁有科技陪伴，但孤寂與否，只有自己才能品嚐箇中滋味。

廖若凡表示，故事靈感源於新聞，報導一位怎麼樣都交不到女友的男子，藉由與虛擬人物結婚，彌補情感空缺，「許多人看到新聞後，會覺得他應該要學著去與女生相處，但我想，若他就是做不到，且與虛擬人物相處也能讓他很開心的話，其實這樣也沒問題。科技更有可能在未來成為大家的慰藉之一。」

漫畫背景設於2050年，隨著下班人潮返家的主角，拿起手機、戴上眼鏡，隨手一點螢幕中的物品，旋即陷入虛擬投影帶來的繽紛世界。但存於雲端的美好，終究無法成為現實世界，快樂即使真實，主角仍免不了在隔夜後，繼續面對日復一日的單調生活。

廖若凡畢業於英國愛丁堡大學插畫研究所，作品曾入圍美國3x3插畫獎、美國插畫獎，平日皆按作品散見於報章雜誌，日後將固定於《Zigma》發布短篇漫畫。此回首次嘗試繪製漫畫，她表示，不同於插畫需在一幅畫面中表達情緒、細節，漫畫還要講求以畫面鋪陳劇情，期待在下一回能以分鏡塑造更龐大的故事。

(中時 )