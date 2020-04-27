海巡人員將鯨豚搬運至安檢所放置。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中大甲區十二公墓前方岸際27日發現死亡鯨豚，海巡署中部分署第三岸巡隊立即請當地漁民協助搬運至安檢所放置，海巡人員表示，沒想到鯨豚竟留下眼淚及發出聲響，好似在感謝他們的幫忙。中華鯨豚協會表示，鯨豚品種為雄性瓜頭鯨，頭部及尾巴有擦傷痕跡，但無法判定真正死因。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，中港機動巡邏站27日上午8時許實施岸際巡邏時，於大甲區十二公墓前方岸際發現死亡鯨豚，立即通報中華鯨豚協會到場協處。

中華鯨豚協會到場協處表示，該鯨豚品種為雄性瓜頭鯨，長約225公分、寬約45公分，頭部及尾巴有擦傷痕跡，但無法判定真正死因。

海巡人員指出，在搬運過程中，鯨豚竟然留下眼淚及發出聲響，似訴說感謝他們的協助。經鯨豚協會人員表示，可能該鯨豚死亡時間不久，體內殘留氣體跑出來發出聲響，後續將帶回做進一步檢查。

海巡署呼籲，保護保育類動物是大家的責任，為了給予後代子孫更豐富自然資源，除不應濫補濫殺保育類動物外，更應積極地愛護環境；民眾若有遇到鯨豚擱淺狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往搶救。

(中時 )