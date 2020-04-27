貴州茅台Q1淨利潤逾130億人幣 年增16.69％ 21:412020/04/27 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新浪財經》報導，貴州茅台27日晚間披露第一季財報，財報顯示，該公司第一季營收244.05億人民幣，較去年同期增長12.76％；淨利潤130.93億人民幣，增長16.69％。 (旺報 ) #16 #第一季 #人民幣 #利潤 #貴州 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價升16個基點 人行連續16日暫停逆回購 10:532020/04/23 財經 染疫2官兵台南足跡再更新 民到過特定地點要自主管理 16:392020/04/23 生活 新北市16家連鎖KTV 近3年皆無罰鍰紀錄 19:462020/04/26 社會 明水氣增周二最冷16度 五一連假天氣曝光 22:172020/04/26 生活 16檔櫃買猛將衝鋒 04:102020/04/27 證券．權證 損失慘重！ 陸3月規模以上工業企業利潤年減逾三成 10:342020/04/27 財經 兩大危機未解 油價早盤再崩 破每桶16美元 11:022020/04/27 財經 《科技》意法半導體公布Q1財報 估Q2營收下滑 14:152020/04/27 財經 陸16名專家已赴雲南等進行邊境地區防控指導 18:352020/04/27 兩岸 在岸人民幣 收盤微跌7點 19:342020/04/27 財經 兩岸熱門新聞 陸為金正恩派醫療隊赴北韓？耿爽回應故佈疑陣 - 兩岸 川普被疫情困在白宮 每天最期待他的黃金時段 - 時政 外國專家進入大陸調查病毒起源？ 陸外交部：政治操弄 - 兩岸 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 美共和黨甩鍋大陸競選綱要曝光 華春瑩：快來看 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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