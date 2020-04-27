荷蘭貿易暨投資辦事處致贈空運來台的國花鬱金香給醫護人員。(蔡依珍攝)

荷蘭貿易暨投資辦事處致贈空運來台的國花鬱金香給醫護人員，由桃園市長鄭文燦代表轉贈。(蔡依珍攝)

日立公司致贈10台空氣清淨機給桃園醫院。(蔡依珍攝)

荷蘭貿易暨投資辦事處致贈空運來台的國花鬱金香給醫護人員，由桃園市長鄭文燦代表轉贈。(蔡依珍攝)

荷蘭貿易暨投資辦事處致贈空運來台的國花鬱金香給醫護人員，由桃園市長鄭文燦代表轉贈。(蔡依珍攝)

荷蘭貿易暨投資辦事處感謝台灣捐贈口罩，選在荷蘭國慶日當天，以向前線抗疫醫護致敬代替慶祝活動，致贈衛福部桃園醫院空運來台的國花鬱金香，日立公司也藉機致贈10台空氣清淨機給桃園醫院，由桃園市長鄭文燦代表轉贈，並為醫護辛勞加油打氣。

鄭文燦表示，台灣這次防疫表現是全球防疫典範，在台灣疫情跟物資能掌握的情況下，台灣對國際捐贈醫療物資，包括捐贈給荷蘭的60萬口罩，代表台灣跟荷蘭長期的友善及經貿合作的深厚關係。歐洲疫情嚴峻之時，桃園在第一時間即寄出慰問信給荷蘭姊妹市烏特勒支表達關心之意。蔡英文總統在4月初捐贈口罩給歐美各國時，也特別以皇家代表色「橘色口罩」贈給荷蘭，顯見台、荷友好情誼。

荷蘭辦事處代表紀維德表示，武漢肺炎疫情中，台灣是防疫典範，今天再度零確診，全仰賴台灣辛苦的醫療人員，國際間感受到來自台灣的溫暖支持，鬱金香是荷蘭的國花也代表「勇氣、希望」，為表達感謝之意，特地空運來台鬱金香致贈給衛福部桃園醫院、桃園醫院新屋分院、敏盛綜合醫院、聯新國際醫院壢新醫院機場醫療中心，希望以馨香芬芳療癒前線奮鬥的醫護人員。

紀維德也致贈鄭文燦7孔鬱金香台夫特藍瓷器，他說，台夫特藍圖案是荷蘭人4百年前模仿青花瓷繪製，希望藉此見證荷蘭、桃園友好情誼。辦事處除準備鬱金香外也送給辛苦醫護人員荷蘭焦糖煎餅，由衛福部桃園醫院院長徐永年、新屋分院長鄭明德和醫護人員代表受贈。

日立公司社長張簡敏杰也提到，疫情嚴峻之際，醫護人員站在前線守護國人健康，日立捐贈10台空氣清淨機，向辛勤醫護人員致上感謝之意。

外交部歐洲司長姜森說，台灣和荷蘭締結許多協定，當中像是離岸風電、高科技，相信在不久的未來，持續在防疫合作上，尤其在公共衛生上會有更多合作。

秘書處處長顏子傑說，桃園、荷蘭關係一向友好，每年都有許多的交流互動。他特別感謝紀維德代表，從台北一路送到桃園，也聽取桃園的防疫經驗。

顏子傑也提到，市長上周在桃園市觀光旅遊發展協會暖心防疫便當致贈儀式後，與院長、醫護同仁座談時，院方提出急救站及隔離病房需要空氣清淨機，鄭立即媒合愛心企業，感謝日立公司第一時間共襄善舉。

(中時 )