時下年輕人手一支手機，愛漂亮敢秀的辣妹，難免會自拍一些性感、展露曼妙身材的「私密照」，與自己閨密分享，不過當妳手機送修時，就要小心這些私密照，恐有外流之危。北部地區有名辣妹，就是送修手機，竟遭到手機行工程師，私自加LINE後下載火辣私密影片，憤而提出告訴。

檢警調查，這名身材火辣的女子是將手機送到通訊行修理，同時將自己帳密都交給維修的工程師，但是這名工程師竟然「好奇」瀏覽了手機內的檔案資料，發現有三個標住「私密照」的視頻檔案，打開後發現「驚為天人」，於是動了私念，直接用客戶送修的手機加自己帳密為好友，偷偷將這3個火辣檔傳進了自己手機裡。

這名工程師正為自己這招「五鬼搬運」得意時，熟不知，手機的女主人，同時在電腦上也連結了LINE的帳號，所以工程師所有的「動作」，也都傳到了辣妹的電腦中，並發出警告，辣妹察覺有異，立即傳訊息質問對方「搞什麼鬼？」，嚇得工程師連聲道歉，並將影片刪除。

這名辣妹感覺自己隱私被侵入，而且私密視頻被「看光光」很丟臉，因此將對話截圖提出告訴，法院審理時，辣妹同意工程師理賠及道歉後達成和解。

(中時電子報)