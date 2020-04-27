原定今年4月13日開打的第15季WSBL超級女子籃球聯賽，因為新冠肺炎疫情，中華民國籃球協會本月初宣布WSBL延後，今天體育署競技組長洪志昌透露，中華籃協提出新的防疫方案，加上球團表達希望比賽進行，討論過後第15季WSBL將於5月6日復賽。

本月初國內新冠肺炎疫情較為嚴峻，籃協在4月9日透過新聞稿表示WSBL新球季延後開打，不過近日屢次出現單日新增確診個案掛零的好消息，也出現復賽曙光。

洪志昌表示，當初因為疫情尚未趨緩，加上籃球賽事為室內場館，假如4隊同時進到場館，恐怕會超過中央流行疫情指揮中心規定的室內人數100人上限，體育署才建議暫緩WSBL新賽季。

近日確診下降，籃協也為WSBL提出新的防疫措施，除了仍採取不開放觀眾進場的閉門比賽，場地也移到台北市立體育館，前一場比賽所有人員離場後，才開放下一場參賽的兩隊進場，力求嚴格管制同時在場館內的人數，體育署參考研擬後，同意籃協提出的復賽申請，並確定於5月6日復賽。

(中時 )