高端疫苗副董事長陳燦堅27日應台大公衛學院之邀演講，表示緊急狀況下各國開發疫苗都會採取「緊急使用授權」，同步做小鼠實驗、人體臨床實驗、量產和法規修改；台灣目前與美國國家衛生院（NIH）合作，未來COVID-19疫苗可以做到幾乎與美國同步。台大公衛學院院長詹長權表示「戰時研發不可用平時法令規範」，全球科學家努力讓COVID-19在3到4個月內找到疫苗並測試，最快未來9個月內將有疫苗可使用，也可能要18個月，台灣政府應盡快鬆綁法規、投入資金。

陳燦堅表示，目前全球有70個新冠肺炎病毒疫苗研究如火如荼展開，最多就是次單位蛋白疫苗的spike protein（刺突蛋白），目前領先族群有美國、英國、中國、法國、台灣、德國等幾家公司。

陳燦堅說，拜基因工程之賜，疫苗不需要做出全病毒，只要找出引發足夠免疫反應的蛋白即可，像刺突蛋白就是冠狀病毒表面上的「香菇頭」，作用猶如天線，負責跟細胞結合，把病毒帶到細胞裡面，因此拿來做為疫苗開發的標的物，阻絕病毒侵入人體細胞。

陳燦堅說，好的刺突蛋白有3個特質，第一要非常穩定，第二，容易引起比較好的免疫反應和抗體反應，第三，不容易跟細胞結合，不會變成造成細胞破壞的抗原。SARS、MERS、COVID-19病毒是同一家族，穿同一件西裝，只是打不同的領帶。NIH的冠狀病毒疫苗15年前就研發出來，當COVID-19的基因序列被發表（註：今年1月11日中國大陸公開發表第1例新冠肺炎病毒基因組序列），NIH只要把原來的平台置換作為COVID-19的疫苗平台即可。目前NIH給台灣的就是正統的候選疫苗。

陳燦堅說，疫苗開發另一困難的部分，就是佐劑。好消息是NIH也幫台灣結合美國幾家好的佐劑公司，所以台灣算是國際上抗原自備、佐劑準備都已經齊全的國家，已經打下好的基礎。

除此之外，這次COVID-19非常弔詭，傳統疫苗都是打針，但COVID-19似乎以藏在鼻腔為多，所以有人說以後是不是要用噴鼻劑，如何施打也是技術難關。

詹長權表示，戰爭時期所有重要國安工作，都不能停留在理論上，要很快可以取得成果，這次美國、德國就是很好例子，徵召了很多企業製造試劑。如果說這個疫苗是每個人每年要打兩次，光是台灣就要每年5千萬劑，如何製造出來？我們現在要開始布局。

詹長權說，政府要了解這是戰爭時期的研發，沒有一個國家會用平時法令去規範戰時研發製程。他誠懇呼籲政府要超前部署國內檢驗、研發到疫苗的過程，盤整法令，適當跳躍、平行、超前核准，跟歐美齊步；否則台灣空有好的生產能力卻卡在法令，「恐怕下一個冬天來臨之前，我們會有很多遺憾。」

詹長權說，檢驗試劑台灣是落後的，藥物方面已有一些廠商準備好類似藥物，有能力量產；疫苗方面我們很高興在NIH的協助下，有些廠商已經在最前端跟人家同步在做。

(旺報 )