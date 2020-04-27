據報導，蘋果將其即將推出的iPhone 12手機的量產延後了大約一個月。有傳言稱，蘋果將在今年晚些時候推出四款新的iPhone機型，所有機型均配備5.4英寸，6.1英寸或6.7英寸OLED屏幕。

《華爾街日報》報導說，冠狀病毒大流行對整個供應鍊和製造業的影響已經破壞了蘋果公司iPhone 12的量產計劃。蘋果通常會在9月發布年度iPhone更新，並在月底之前開始發貨。iPhone製造商之所以能夠做到這一點，要歸功於夏季幾個月的大規模生產，從而使該公司能夠在手機正式發布後迅速將設備運送給零售商。

不過，傳聞中的量產延遲可能不會對蘋果何時推出iPhone 12產生直接影響。《華爾街日報》報導稱，蘋果仍將在7月至9月間生產新iPhone，但量產的延遲可能意味著我們可能得在今年晚些時候，才會看到新手機的出現。

蘋果以前曾經歷過iPhone生產延遲。2017年九月推出iPhone X同時，也宣布要推出的iPhone 8，但它並沒有如期出貨商店到達，它過了一、兩個月後才上市。蘋果的iPhone XR也於2018年9月發布，但結果是蘋果解決了LCD顯示器生產方面的問題後，才在10月在商店上市。

(中時電子報)