疫情衝擊國內各產業市場，雄獅旅遊及農委會今天宣布，攜手為「農業找通路，觀光找出路」，除規劃農場行程外，雄獅旅遊40家門市也將開賣農產品。

「為農業找通路，為觀光找出路」，首波將以臺灣出發，透過農委會加雄獅的雙重認證，整合雄獅線上500萬會員與線下門市通路據點，提供會員在「欣嚴選」平台下單，並以雄獅忠孝概念店為示範店，逐步推廣到全台40間門市，融合集團龐大的採購力、脈絡力、銷售力，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗，開創農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

在沒有營收與利潤的前提下，雄獅集團董事長王文傑率先提出「天助自助」拚「營收」，且四支箭均與農委會合作，直指內需市場。第一支箭與政府偕同「產業振興與推廣」，第二支箭強化安心出遊的「國民旅遊」市場，配合休閒農場的體驗遊程，第三支箭以「Lion Select雄獅嚴選」支持台灣小農良心耕種，嚴選優質在地農產品與農業精品伴手禮，第四支箭是「欣食旅」的餐飲事業，從產地到餐桌主打「好肉好菜、自由自在｣。

農委會主委陳吉仲說，農委會的休閒農場每年都有超過100萬人，產值超過新台幣100億元，如果國內疫情控制在一定的狀況下，休閒農場也不屬於人潮聚集地，可以透過雄獅旅遊的推廣，加上農產品在線上及門市的銷售，讓兩個產業共同把危機變成轉機，雙方創造一加一大於二的機會。

(中時 )