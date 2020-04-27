陳品宏出示良民證。（圖／陳品宏提供）

（陳品宏提供）

周刊爆料雲林韓粉直播主陳品宏打著「挺韓大旗」，詐欺「到處宰韓粉」，指他到美國募款、騙吃騙喝，陳品宏27日晚間接受本報電訪喊冤，他出示良民證，強調並無像外界說的有詐欺前科；他坦言，去年7月受華僑朋友邀請，去美國住了1個月，絕無白吃白喝，甚至這位華僑友人還傳LINE訊息幫他澄清。

「如果確有不法，只要受害者提告我就完了，為何要透過媒體放話？」陳品宏說，先前就有人傳言他有詐欺前科，為此他特地去申請良民證，證實無犯罪紀錄，且至今沒有任何人對他提告，只有他告別人妨害名譽，「但零被告紀錄最近可能被打破，因為之前拍影片設祭壇得罪尹立，尹立說要告我！」

周刊報導陳品宏以幫助韓國瑜為由，到美國向華僑募款，白吃白喝；陳品宏澄清，2018年韓國瑜參選高雄市長時，他跟著造勢場合擺攤，認識這名華僑大姊Cindy Liu，去年7月在對方邀約下，他確實到美國舊金山住了1個月，趁機看看是否有發展機會，但絕對沒有打著挺韓名號募款。

他反問，有任何華僑會邀不認識的人到美國去住1個月，被白吃白喝了還不告對方，「這樣合邏輯嗎？」陳品宏提供Cindy Liu傳來的LINE簡訊截圖，表示對方還幫自己解釋：「陳是我主動邀請來美國的，他非但沒有白吃白喝，我還覺得我招待不週呢」、「我在美國支持韓國瑜的任何活動、都沒有募款、全是我自己出的錢贊助」、「我不懂、為何我們藍軍這麼不團結、跟著亂起哄！」

陳品宏晚間也發出聲明表示，「對近日媒體對本人諸多不實指控，首先，我要向受到無辜牽連的韓市長、杏仁哥、村長、在美國的大姐，以及所有過去支持和收看我頻道的粉絲朋友和社會大眾公開致歉！非常抱歉，因為個人個性過於衝動、處事不夠周詳，導致過程中犯下一些錯誤，對於這些過失，本人從來不迴避，也坦然面對、認真處理」。

他澄清，過去曾因投資失利，欠下百餘萬債務，去年7月被新聞報導時已還款90幾萬，全部債務於今年1月15日全部還清，這些債務他皆努力還款，從未逃避還款的責任。

而周刊報導2020杯飲料僅說要辦活動卻沒後續下文一事，陳品宏強調，2020杯飲料已於2019年6月28號及7月初，全部於斗六發送完畢；去年7月中受華僑朋友邀請赴美，純粹為了解發展環境和美國風情，期間並協助華僑家中的事務，絕無任何海外募款活動。

他強調，所有收入皆為youtube實況主「抖內」及商品銷售收入，他從未和任何一位線上朋友或粉絲有金錢借貸的行為。

陳品宏說，他只是一位熱愛國家的庶民，為了支持理念，同時也為了家計而努力。擔任直播主期間，始終秉持良心，誠實任事。過去的錯誤他已經深切反省，並且承擔下來，如果因為他的衝動或不善於解釋造成誤會，他深感歉意，也希望媒體及社會大眾能夠不計前嫌，給予一位願意面對錯誤、勇於改變的平民，一個重新出發的機會。

陳品宏聲明

(中時電子報)