大陸擴大金融開放後，金融巨頭積極深入布局中國市場，近日，高盛與大摩也完成工商變更，再加上一周前獲大陸證監會核准外資控股的瑞信方正證券，目前已有7家外資控股券商「就位」。

天眼查數據顯示，高盛高華證券工商信息於日前發生變更，高盛集團取代高盛（亞洲）成為外方股東，股權比例上，高盛集團持股比例增至51％，北京高華證券持股比例變為49％。公司註冊資本由人民幣（下同）8億元變更為10.94億元，增幅36.73％。

摩根士丹利華鑫證券的股權訊息也於日前發生了變更，摩根士丹利取代摩根士丹利亞洲成為外方股東，法定代表人由俞洋變更為錢菁，錢菁在摩根士丹利華鑫證券擔任董事、總經理，且在摩根士丹利擔任董事總經理。

除了上述3家，還有瑞銀證券、摩根大通證券（中國）、野村東方國際證券以及匯豐前海證券。

大陸證監會自2020年4月1日起，取消證券公司外資股比限制，就外資控股券商高管此前的表態來看，預判接下來會有多家外資獨資券商出爐。

(工商 )