行政院政委龔明鑫今日與經濟部次長王美花訪視台北市最佳風情國際婚紗公司，了解新冠肺炎紓困政策中，服務業薪資補貼情形。龔明鑫強調，防疫告一段落後，希望業者做好準備，還可以迎接六月新娘，讓婚紗業蓬勃發展。

台北市婚紗攝影同業公會理事長高志榮表示，原本每年有2萬對海外拍婚紗的旅客，現在因為新冠肺炎而無法來台這部分的損失超過40億元，而且這些海外新人是最敢消費的族群，讓婚紗業者損失慘重。

目前經濟部開辦內需型服務業薪資補貼方案，對於今年上半年連續2個月的營業額，或是任何一個月營業額，較去年下半年平均或同期營業額，減少50％以上者，可申請員工薪資補貼2萬元（3個月），或是一次性營運補貼，每名員工1萬元。經濟部也要求申請的公司，不可以裁員、減班休息、減薪。

高志榮表示，許多婚紗業者業績都下滑超過五成，尤其以四月最為嚴重，業者申請3天後就收到補助，效率非常快，超過大家想像。

龔明鑫則表示，過去他都在行政院召開紓困振興方案記者會，今天踏出行政院到企業界第一線，瞭解業者的情況和想法，未來政府也將經常辦理，希望藉此傾聽基層聲音，並將業者心聲帶回行政院，以利政府在推動相關政策時，可更符合業者的需要。

對於無薪假等問題，龔明鑫指出，目前減班休息的勞工約1.8萬人，相較於過去金融海嘯時期放無薪假約23萬多人，差距比例非常大。當時失業率逾6％，目前尚維持約3.7％，感謝企業界願意在維護勞工的情況下做出貢獻，政府也願意與企業共同合作。

(工商 )