在美國視訊會議軟體Zoom陷入資安風暴之際，挪威對手Pexip趁勢崛起，近日預備首度公開發行（IPO）募資2億美元，將締造北歐最大規模科技IPO案。

根據Pexip 27日公開的募資計畫，該公司將在奧斯陸股市發行新股募資1億美元，另由早期投資人出售價值約1億美元的股票，目標讓公司市值在募資後達到60億挪威克朗（約5.7億美元）。

Pexip開發的雲端平台能讓用戶直接在線上登入視訊會議。此外，Pexip也提供付費授權許可，讓資安顧慮較多的企業用戶自行建置視訊會議平台，甚至能在不連接外部網路的情況下執行視訊會議。

Pexip用戶量在短短幾周內暴增6倍，年度經常性營收也在第一季年增50％至5,700萬美元。去年該公司營收成長72％至3.7億挪威克朗，稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）也增加1倍以上，達到7,600萬挪威克朗。

(工商 )