有「中國Tesla」之稱的電動車生產商蔚來，歐洲負責人張暉27日表示，預計2020年公司銷售額將實現正增長。張暉又透露，公司從2月起一直有足夠的資金；目前正在洽談一個超過10億美元的融資方案。

大陸最新公布延長新能源車補貼政策至2022年底，惟會自今年起退坡。針對2020年補貼退坡的情況，蔚來汽車此前表示，在2020年5月31日前提車的用戶，可按2019年國家補貼標準享受補貼，差額由蔚來承擔。

另外，在新的補貼政策下，新能源車的售價要在人民幣（下同）30萬元以下，才能享有補貼，不過蔚來旗下的車款屬「換電模式」電動車，不受此限。

蔚來2019全年總收入為78.2億元，年增加58％；淨虧損為113億元。蔚來董事長李斌在日前表示，提高毛利率是蔚來2020年的核心目標之一。有信心實現第二季毛利率由負轉正，年底毛利率達到雙位數的目標，並預期合肥工廠每月產可達4,000輛。

(工商 )