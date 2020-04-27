郭姓男子年輕時負氣離家，3年前就醫才發現竟已被法院宣告死亡，他求助無門只能每周自費3500元洗腎，26日騎車遇上龜山交通警察，娓娓道出身世，警方立即協助製作筆錄，函文戶政事務所設法恢復身分，並勸他和家人重逢，「死而復生」的郭男感動不已。

龜山分局大坑派出所員警李敏豪26日深夜巡邏時，在龜山區大坑路與南上路口攔查到63歲的郭姓騎士，一查竟發現郭男早在1998年就被基隆地方法院宣告死亡，至今已死亡22年。

郭男見狀，娓娓道出自己1991年因與家人不睦離家出走，獨自打拼做生意，未曾與家人聯繫而被家人通報失蹤人口協尋，1998年就被基隆地方法院宣告死亡，期間未被警政機關攔查過，數年前生意失敗後，以四處挖掘蟲苗魚餌販售給釣具行換現金維生。

郭男直到3年前因身體健康狀況不佳就醫，才知道自己已死亡，但因已被法院宣告死亡多年、沒有全民健保，又要長期洗腎，只能每周自費3500元洗腎，經濟負擔大，每天為了籌措醫療費用愁容滿面，更因不知道該如何恢復身分輾轉難眠、憂鬱寡歡。

員警立即協助郭男製作筆錄陳報分局，並透過行文至戶政事務所及法院機關，郭男對於身分有望恢復非常高興，頻頻感謝員警積極熱心幫助，讓他「死而復生」。

(中時 )