苗栗縣消防局獲報趕抵將火勢撲滅。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

車輛陷入火海，苗栗縣消防局20分鐘內將火勢控制熄滅。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

1輛賓士轎車27日傍晚行經國道1號北上三義路段，在148K車頭突然起火燃燒，苗栗縣消防局獲報趕抵現場，迅速將火勢撲滅，車上駕駛及時逃出幸未釀傷亡，起火原因有待調查釐清。

苗栗縣消防局獲報出動人車前往救援，趕抵發現白色賓士已停靠路肩，陷入火海，趕緊出水線灌救，20分鐘內將火勢控制熄滅。據了解起火燃燒的車輛為賓士220，要價200多萬元，因不明原因起火燃燒已成廢鐵，幸好車上人員皆及時脫困，無人受傷。

(中時 )