200多萬燒成廢鐵 賓士車國道起火燃燒 20:572020/04/27 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賓士轎車因不明原因起火燃燒，苗栗縣消防局獲報趕抵將火勢撲滅。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣消防局獲報趕抵將火勢撲滅。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 車輛陷入火海，苗栗縣消防局20分鐘內將火勢控制熄滅。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 1輛賓士轎車27日傍晚行經國道1號北上三義路段，在148K車頭突然起火燃燒，苗栗縣消防局獲報趕抵現場，迅速將火勢撲滅，車上駕駛及時逃出幸未釀傷亡，起火原因有待調查釐清。 苗栗縣消防局獲報出動人車前往救援，趕抵發現白色賓士已停靠路肩，陷入火海，趕緊出水線灌救，20分鐘內將火勢控制熄滅。據了解起火燃燒的車輛為賓士220，要價200多萬元，因不明原因起火燃燒已成廢鐵，幸好車上人員皆及時脫困，無人受傷。 (中時 ) #燃燒 #賓士 #苗栗縣 #縣消防局 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 護石虎 苗140縣道設禁犬獵區 04:102020/04/24 地方新聞 順應疫情鼓勵閱讀 苗縣推出行動借書APP 17:022020/04/24 生活 苗栗推借書APP 手機掃描超EASY 04:102020/04/25 地方新聞 軍方讓步！苗縣7鄉鎮無人機禁航區6月有望解禁 22:052020/04/25 生活 工程停擺 苗栗南庄所員警辦公環境糟糕 12:332020/04/26 社會 苗栗縣警局最老派出所 預計今年拆除 12:292020/04/26 社會 南庄所工程 多次流標包商落跑 04:102020/04/27 地方新聞 苗栗最老 新興派出所廳舍 預定今年拆除 04:102020/04/27 地方新聞 苗栗縣新增司法相驗解剖處所 13:432020/04/27 生活 前苗栗縣議員偷吃女助理 女兒送修手機慘曝光 14:272020/04/27 社會 社會熱門新聞 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 謝和弦持大麻裁定勒戒 送押台北看守所 - 社會 台鐵又出包 維修列車對撞 傳花蓮機務段7員工受傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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