投資機構紅杉資本27日在其官方微信公眾號上宣布，星巴克中國與紅杉資本中國基金達成戰略合作，雙方將攜手展開戰略投資，在新生代餐飲和零售科技方面進行商業合作，合力加速星巴克中國的數位化創新步伐。

在雙方未來的戰略合作中，星巴克將積極探索零售業務各個層面的數位化創新機會，憑藉數據化分析、建模和決策能力，尋找創造性的解決方案，加強營運前後台業務，以機器學習和智能化預測工具對星巴克在中國不斷增長的零售業務進行管理，並通過精準的實時庫存管理，進一步改善星巴克供應鏈。

星巴克中國董事長兼首席執行官王靜瑛表示，中國充滿活力的市場環境為創新提供了豐沃土壤，湧現出一大批令人敬佩的本土創業者。通過此次戰略合作，我們希望攜手更多擁有相同價值觀並具有領先創造力的本土創新企業，共同推動中國新零售體驗的持續革新，為我們的顧客帶來令人欣喜的改變，塑造以價值為導向可持續發展的行業生態，並助力星巴克中國數位化創新的全面提速。

星巴克總裁兼首席執行官Kevin Johnson表示，星巴克與紅杉中國的戰略合作為星巴克持續推進全球數位化創新再添新動力。中國和美國，作為星巴克全球增長最快且最具活力的兩大市場，正在同時發力前瞻性的創新商業合作，積極重塑全球現代新零售體驗。

(工商 )