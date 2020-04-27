台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警奪走5條人命，由於錢櫃老闆就是年代電視老闆練台生，因此網友特別關注年代主播張雅琴今天會如何評論錢櫃火警一事，在批踢踢上發文討論，很多人看了張雅琴開講，不斷敲碗吐槽說「只有純描述現場喔，敢提到那3個字？」

北市錢櫃KTV林森店26日大火釀5死慘劇，事後遭查出違規施工、關閉內部消防警報系統等重大管理疏失。目前最新進度為檢警初步調查，再王姓工頭承認進入5樓儲藏室充電。檢方複訊後發現，因發現工頭短暫逗留儲藏室，約2小時後，王某曾進入的儲藏室就突然冒出強烈閃光，接著就發生大火，懷疑王與起火原因有關。

北市錢櫃大火引爆各界關注，許多網友更是特別好奇主播張雅琴要如何以先前「狂嗆譚德塞」的風格來報導錢櫃失火一事。張雅琴於節目一開播後就馬上說，「很多人都在cue我，說我沒有說話？欸～抱歉我周六日沒有班耶，我其實也很關心這件事」。張雅琴還很懂網友想要的是什麼，她說：「大家都對我說，『你的老闆也是錢櫃老闆，你會不敢講？還有人說雅琴一定不敢講』」，張反駁地說「我有新聞就報」。

張雅琴接著說，「好不容易0確診，大家去KTV唱歌小確幸」。張雅琴拿出一張紙板，上面說也是寫説0確診。接著她再主攻說，要來探討「儲藏室為何起火？誰把消防設備關掉的？」

節目一開播時，有網友在批踢踢上開板討論，許多網友看了雅琴開講ING，留言表示「字版繼續檢討工人」、「張雅琴ktv跟工人都有檢討喔」、「三個字 一個人名 發薪水的人 目前都沒提過XD」、「不能說的秘密(X) 不能說的名字(O)」、「敢提到那3個字？我就補推」、「先吹捧陳時中再甩鍋給工人」、「先吹捧陳時中再甩鍋給工人」、「到底要講肺炎還是講火災？」、「戰力這樣算高？」、「罵老闆再說嘴唄」、「張如果夠客觀就應該檢討老闆，可惜沒有」。不過也有網友說，「身為媒體人這樣講本來就應該的啊」。

(中時電子報)