北韓已經兩周沒有領導人金正恩公開露面的報導了，也未對有關金正恩健康狀況的聳人聽聞傳言做出回應。南韓多次表示，並未發現北韓有「任何異常」。美國總統川普則把一篇金正恩手術後「病危」的報導，稱為「不正確」的「假新聞」。

《紐約時報》27日報導說，美韓官員們小心謹慎地不想全盤否定謠言，部分原因是他們過去對北韓的預測有時被證明是錯誤的。關於北韓的報導也經常出錯。據報已遭處決的高級官員時常會重新露面。一些給新聞媒體提供訊息的「脫北者」被指控編造故事，有些人承認了那樣做。

一家南韓報紙曾在1986年發表了一條「世界獨家」報導，稱金正恩的祖父、北韓當時的元首金日成在一次武裝襲擊中身亡。兩天後，面帶微笑的金日成出現在公眾面前。

2014年，金正恩曾從公眾視野中消失了一個多月，引發了他可能在政變中被推翻的傳言。北韓媒體後來播放了他拄著枴杖走路的畫面，據南韓情報部門稱，他接受了腳踝手術。

2015年，一名北韓脫北者聲稱，金正恩下令將自己的姑姑毒死了。不過，他的姑姑金敬姬今年1月曾在平壤重新露面。

傳言也可能被證明是真的。2008年，金正恩的父親、北韓上一任領導人金正日曾有好幾個月未公開露面。南韓分析人士和新聞媒體曾準確地猜到他中風了。他在三年後去世。

對最近這些傳言持高度懷疑態度的人中，有些本人就是脫北者。叛逃到南韓的北韓前外交官太永浩說，很難相信從金正恩最信任的助手那裡會洩漏出來任何有關金正恩健康狀況的可靠訊息。太永浩說，他在北韓外交部的同事中，沒人知道2011年金正日去世的消息，直到在他們被召集到一個大禮堂聽取「重要公告」，在電視螢幕上看到一位身穿黑色喪服的女主播之後。

(中時 )