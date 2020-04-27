臺荷關係大突破！荷蘭駐臺代表紀維德今天拜會外交部長吳釗燮，當面告知荷蘭駐臺代表機構「荷蘭貿易暨投資辦事處」自今天晚間7時公告更名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），以反映臺荷關係全面發展現況。

目前荷蘭是我國在歐洲的第二大貿易夥伴，也是我國外國直接投資（FDI）累計最大來源國。臺荷雙邊關係近年持續升溫，臺荷青年度假打工本月初正式生效、去年荷蘭國會數年後首度組團訪臺、臺荷經濟對話會議成果豐碩等。

紀維德告知吳釗燮，荷蘭駐臺代表機構今天晚間7時公告更名為「荷蘭在台辦事處」，並致贈吳釗燮荷蘭國花鬱金香及荷蘭承自荷西時代設計的青花瓷瓶。

紀維德表示，特別選在荷蘭國慶日國王節拜會吳部長及中央流行疫情指揮中心等單位，特別致贈從荷蘭空運來臺的鬱金香，以感謝我國政府對抗新冠肺炎疫情的努力及我國本月初對荷蘭援贈口罩的善舉。

吳釗燮對荷蘭駐臺機構的新名稱表示歡迎，也高度肯定「荷蘭在台辦事處」的新名稱，讚許此為臺荷關係的正面進展，彰顯臺荷關係的密切友好，並期許雙方在各領域的合作持續深化。

他說，臺荷關係在紀維德代表任內持續加強，稱讚紀代表對推動臺荷關係的卓越貢獻與熱誠。他也感謝紀代表前來先行說明「荷蘭駐台辦事處」更名一事，並分送自荷蘭空運來臺的鬱金香給我國相關抗疫單位。

吳釗燮期待臺荷雙方在各領域進一步加強合作，包括共同對抗新冠肺炎的蔓延，也希望荷蘭繼續給予臺灣支持。

(中時 )