龍華科大生手持式真空封口機，iWorld發明競賽奪金。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

2020第一屆iWorld發明競賽成績揭曉，龍華科技大學化工與材料工程系教授宋大崙帶領的五專生團隊，以「手持式真空封口機」發明，技壓眾多國際參賽隊伍，榮獲金牌殊榮，展現龍華科大扎實技術與創新研發實力。

iWorld發明競賽是由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）所主辦的國際發明盛會，旨在提供平台給來自世界各地的發明家、創新研究者，以及具有發明天賦的學生，讓他們可以透過網路競賽，展現卓越創造力、優秀作品和科學研究成果。

龍華科大化材系教授宋大崙，指導五專化工科2年級學生張博勛、余柏均、邱柏維及周于濠，共同發想製作完成的作品「手持式真空封口機」，以手持方式將包裝袋封口並加以真空保存，使包裝內食物達到延期保鮮效果，用途不僅廣泛並可隨身攜帶至任何地方使用，獲得評審青睞，在眾多參賽隊伍中脫穎而出，一舉奪下金牌獎。

宋大崙指出，WIIPA邀請全球各領域專業人士擔任評審團，針對參賽作品進行嚴謹評選。擁有各自專業背景的評審團，針對發明人的提案技巧、概念方向、作品特點、設計模式以及後續市場規劃給予評分及建議。他所指導的五專生團隊發明作品「手持式真空封口機」，不僅獲得金牌肯定，更透過跨國、跨文化專業評審意見回饋，驗證該項作品具有全球化、普世性需求及發展潛力，對團隊成員更是莫大鼓舞與激勵。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜五專生獲獎的優異表現，多年來，龍華積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，學校開設多項三創課程，以強化學生創新、創意、創業各領域所需之知識及技能，為社會培育多元創意人才。

葛自祥指出，龍華科大自104學年度開辦五專學制以來，現有化工、機械、電機及電子等四個五專學制，並擁有大學端優秀博士師資、教學環境及實驗設備，可充分提供五專生完整一貫求學、留學及就業的多元選擇。

葛自祥強調，就讀五專學制優勢，除了提前享有大學完善教學資源外，更能藉由參與三創課程，早期發展創新創意活動。龍華五專生近年來參加國內外發明展及技職類競賽屢屢獲獎，表現絲毫不遜碩士及大學生，顯見學生扎實技術與研發能量已備受肯定。

(中時 )