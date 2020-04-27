毒蜘蛛的副作用也可以造福人類？世界毒性最強之一的巴西流浪蜘蛛(Phoneutria nigriventer)，因為喜歡躲在香蕉裡，又被稱為「香蕉蜘蛛」，科學家發現男性若是被這種毒蜘蛛咬到，可以持續勃起長達數小時。

巴西流浪蜘蛛屬神經毒素，白天躲在香蕉裡，晚上出來覓食，當牠感到威脅時會擺出跳舞姿勢來警告，如果被牠咬到，2個小時內就有可能喪命，患者通常會出現神經失控、呼吸困難、心跳加劇、噁心等症狀，但先前有外國網友被咬一口，不僅沒有喪命，還勃起4個小時，引起大眾熱議。

美國威斯康辛大學科學家發現，巴西流浪蜘蛛毒液含「PnTx2-6」成分，可讓男性勃起數小時，根本是自然界的威爾剛，科學家用此成分在老鼠身上做實驗，據說效果比同類治療性功能障礙的藥物還要好，且副作用更低、應用範圍更廣。

(中時電子報)