繼長沙之後，上海市民也可以體驗無人計程車了。大陸叫車平台高德打車27日宣布攜手AutoX無人車，並在上海聯合啟動體驗招募活動。

根據活動介紹，上海市民用高德地圖搜索無人車，即可進入報名頁面，報名通過且收到通知的市民，可通過高德打車平台呼叫無人車，在上海市政府指定許可自動駕駛範圍內免費體驗。

呼叫無人車與呼叫普通網約車操作相同，用戶使用高德打車，輸入起點和終點，在舒適車型中勾選AutoX後完成呼叫。接到訂單後，自動駕駛汽車會根據乘客起點位置在附近安全停車。

行駛過程中，自動駕駛汽車可以智能識別前方紅綠燈、周邊的車輛和行人，以及道路兩側的設施等，並根據訂單行程合理規劃路線。通過車輛的攝像頭和雷達等設備，車內的大螢幕也準確還原車輛周邊的狀況，也會提示當前車速、交通信號燈狀態、轉向提醒等，供乘客實時了解。

根據相關法規要求，在無人車示範應用的第一階段，每輛車內均會配備安全員。

據了解，2019年9月，AutoX與上海嘉定區達成合作，建立無人駕駛商業示範運營區，同年12月，獲上海自動駕駛新規2.0發布以來的第一張自動駕駛路測牌照。該自動駕駛系統已經在全世界12個城市進行過壓力測試，包括中國的深圳、上海、廣州、武漢以及美國的矽谷、拉斯維加斯等城市。

此前，4月20日，百度在長沙啟動了Apollo Robotaxi自動駕駛出租車服務，對普通市民開放免費試乘。這也是大陸第一次面向大眾開放測試的自動駕駛出租車服務。

高德打車相關負責人表示，高德地圖一直都保持著對前沿科技和創新模式的積極探索，共享出行與自動駕駛均是我們重點關注的領域，兩者的融合也是未來交通出行的重要趨勢。在聚合打車服務的基礎上，高德地圖啟動了無人車上線計劃，不僅可為城市交通提供運力補充，還可以為用戶帶來差異化、更新鮮的出行體驗。

據了解，體驗期結束後，該項目近期將正式上線，對公眾開放。

(工商 )