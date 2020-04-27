開發金控預計年底搬新家，目前位於南京東路五段的現有總部大樓何去何從，是大家矚目的焦點，今天終於塵埃落定了；開發金控今晚公告，子公司開發資本董事會決議，將「公開標售」總部全棟建築與座落土地，至於標售底價多少？開發金資深副總張立荃表示，將由專業團隊評估後，標售細節才會出爐。

開發金總部大樓位於台北市南京東路五段125、127號，樓高16層、地下3層，於民國74年完成興建，土地面積達750坪，建物面積達8000坪，是台北市罕見土地面積大的公開標售案；張立荃透露，都市更新原本在計畫之內，但考量現有法規，都更曠日耗時，最後決定公開標售。

張立荃表示，舊有總部大樓的公開標售案，目前還在初步研擬階段，未來將由出價最高者得標，標售所得將挹注到該年度的獲利。

開發金新總部大樓是由中壽於2013 年底，以 141億元標下敦化北路台北學苑地上權 70 年，基地面積 4050 坪，建坪近 2 萬坪；張立荃表示，預計今年底前，包括金控以及子公司中國人壽、凱基銀行都會搬遷至新總部大樓。

(中時 )