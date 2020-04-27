很多人批評川普每天花2小時主持白宮玫瑰園的疫情新聞發布會，「那誰來對付疫情？」但川普顯然樂此不疲，與他一起參加發布會幕僚們則是有苦難言。（圖／美聯社）

美媒傳出川普的幕僚們將逐漸讓他遠離每天在白宮召開的疫情新聞記者會，但分析認為這恐恐怕很難。因為自疫情擴大以來，川普每天都很焦慮，媒體都在批評他應對疫情，他在一些搖擺州的支持度隨著經濟狀況快速下滑，尤其現在不能舉行大型競選集會，白宮的新聞發布會是他每天最期待的時刻，因為可以盡情發揮，極力攻擊反對他的媒體與對手。

《紐約時報》報導指出，這些天川普總統要到中午才會來到總統辦公室，而且因為看了一上午的電視，來到辦公室的時候總是情緒不佳。他早上5點起床後在臥房裡通常先看《福斯新聞》，然後看CNN，再看一下讓他惱火卻又欲罷不能的MSNBC。但是轉來轉去，都看不到幫他說話的人，連最支持川普的《福斯新聞》都讓他失望。

據十幾位行政官員和川普關係密切的顧問表示，這種從未有過的新生活把總統困在白宮，以前他會興致勃勃地會見支持者、拜訪者，或外出活動、打高爾夫球，現在都被隔絕了，他和副總統彭斯每周都要接受新冠病毒檢測。

報導說，經濟是川普賴以連任的基礎，現在卻一落千丈。在應對新冠病毒疫情上，媒體報導一邊倒的批評，民主黨譴責他沒有同情心、不誠實又無能。就連共和黨也批評川普的發佈會冗長、應對批評粗率且沒有成效。

川普的內部調查顯示他在一些搖擺州的支持率下滑，據說這是他暫時凍結發放綠卡的主要原因，主要目的是藉此鞏固他的政治基本盤，他的朋友說，川普現在很擔心會輸掉選舉。

報導表示，白宮的每日疫情新聞發佈會，是一天中川普最期待的時刻。儘管有些共和黨人認為，川普連續兩個小時攻擊對手、抱怨媒體和洩露不實資訊正在傷害他的政治利益，但川普完全不為所動。助手們說，他將發佈會視為黃金時間節目，是他渴望但無法再參與的競選集會的最好替代品。

白宮發佈會之前會有疫情特別工作組會議，但川普很少參與，經常沒有準備就站到攝像機前。這時他會經常回頭看下屬為他準備的講話重點，然後匆忙唸完，以便儘快進入他最享受的記者問答與個人耍橫的部份。

報導說，很多人批評：總統一天中花2小時主持這個黃金時段新聞發佈會，那到底誰來對付疫情？就連總統最重要疫情專家之一的福奇(Anthony S. Fauci)也抱怨，每天要在台上花那麼多時間，對他來說很消耗精力。

對於川普來說，發佈會的效果與原先設計並不相同，最初是因為川普對於在辦公室發表一篇錯誤連連談話的結果相當不滿，後來助手安排他在玫瑰園宣布「緊急狀態」並回答記者提問，川普在斥責、警告媒體時找到了他懷念的針鋒相對的感覺，讓他非常來勁。

川普的顧問們說，他的核心親信圈子大大縮水，只剩下幾位長期的助手。很多朋友也覺得川普不會想聽別人的建議。華盛頓大學(George Washington University)政治歷史學家達萊克(Matthew Dallek) 形容這位危機時刻留在白宮的總統說：「他們真的被困住了，好比坐牢。」

不過，報導最後說，川普的助手們認為聯邦政府準備重啟經濟活動，川普的情緒也開始好起來，川普上周同樣地在他的玫瑰園發布會上說：「在隧道的盡頭，我們已經看見光亮。」

(中時電子報)