一名在4月26日林森錢櫃火警中獲救民眾，上網貼文提到他和友人及隔壁包廂客人共15人歷劫歸來關鍵30分鐘過程之外，還特別提到「疫情期間，不能違反社交距離」，因此當天唱歌一個包廂最多9人。

原PO在《Dcard》貼文「林森北錢櫃火警 707包廂死裡逃生」一文中說到，他們和其他包廂共15人躲進707包廂避難，雖然有用衣物或者毛巾堵住門縫，但還是傳進濃煙，完全沒有用，警鈴、廣播、灑水器，完全沒有一個是啟動的，並且還感謝隔壁包廂喊叫他們說「失火了」，才知道發生火警，並再次感謝火警現場第一線人員的幫忙。

這名獲救者還在文末特別提到，「有關疫情的部分，我們不是15個人一起唱歌，這樣會違反社交距離。一個包廂最多只能9個人，我們是因為避難的關係集合其他包廂的人避難才15人，不是唱歌15人一起唱」。

網友對疫情期間可不可以去KTV唱歌，有不同立場看法。（圖／引自Dcard）

此話一出，引來網友激戰。有人說「疫情中卻要出去玩樂，有沒有想過護理人員的辛苦」，立馬讓數百名網友留言討論，有人回嗆說：「不要只會匿名嘴砲，有種就去各大ktv門口喊防疫期間不要玩樂」，收到數千人按讚。

其他網友接著說，「檢討被害人、受害者幹嘛^_^？」，「不懂為什麼要一直拿著疫情當令箭欸，這就是大家的日常生活啊，一直罵別人玩樂，倒不如叫政府禁止所有社交啊！」也有民眾緩頰說：「防疫很辛苦沒錯，大家一起努力，但不用無限上綱到什麼都不能做吧。」

但另外一派網友也不甘示弱地回應說：「你有考慮過醫護人員感受嗎？自私。」

沒想到讓自稱是護理師的網友跳出來說：「你的想法很奇怪。為什麼不能去唱歌？他們今天是會預料到KTV突然發生火災嗎？是預言家是不是啊？ 我身邊其他護理師朋友下班，也是一樣去唱歌啊。」

網友對疫情期間可不可以去KTV唱歌，有不同立場看法。（圖／引自Dcard）

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(中時電子報)