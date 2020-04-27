北韓領導人金正恩病危的新聞在全世界鬧得沸沸揚揚，大家都十分關心金正恩身體的真實狀況，對此，以《為了活下去》一書走紅的脫北者朴研美在社群網站上透露，事實上金正恩根本沒死，只是在躲避新冠肺炎的疫情。

朴研美在個人的臉書、Instagram上提到，「非常不幸的消息，雖然我也非常想相信大眾媒體，但事實上據我所知，膽小又自私的北韓領導人金正恩根本還沒死亡或者生病」。

朴研美說明，金正恩是因為害怕得到新冠肺炎而躲起來，即使他聲稱北韓境內0確診，但疫情早已經失控，跟以前一樣，他放任自己國家的國民死去，然後只救自己，過一段時間他就會回來，證明大家是錯的。

知名脫北者朴研美。（摘自臉書Yeonmi Park）

朴研美直言，請不要因為他的回歸、證明了媒體的錯誤而感到開心，雖然我向上帝祈求我的消息來源有誤且希望他已經死去，但我的來源非常有根據、無法忽視。最後朴研美也感謝大家關注北韓消息，並請各位能持續支持與關注北韓的人權自由。

(中時電子報)