美國陸軍正在尋找輕型戰車，以增強輕裝步兵部隊對付突如其來的敵人的火力，這項計畫稱為「機動保護火力車輛」(Mobile Protected Firepower,MPF)，通用動力陸地系統(General Dynamics Land Systems ,GDLS)與BAE系統都準備就緒。

陸軍情報網(Army Recognition)美國陸軍在2018年12月，宣布由通用動力陸地公司( GDLS)和BAE系統公司，各自製作12輛MPF輕戰車的原型樣車，兩公司都得到7.5億美元的開發資金，而美國陸軍最近似乎準備做了決定。

4月22日，美國陸軍部長萊恩‧麥卡錫（Ryan McCarthy）先去看BAE系統的MPF戰車，該公司是以1996年提出，卻沒有量產的M8「移動火砲系統」(Armored Gun System,AGS)為基礎進行改良，M8在當年已相當優秀，是用於M551「謝爾登」( Sheridan)輕型戰車的，只可惜在美國國防預算的大刪減政策，成了犠牲品。雖然M8已是20多年的設計，但概念不錯，因此BAE就不再另外設計，而且好處是研發速度快，因為美國陸軍的時程要求頗趕，他們希望在2025會計年度就能看到第一批戰車服役。

美國陸軍部長麥卡錫參觀BAE系統的MPF。(圖/Ryan McCarthy Flickr)

BAE的MPF戰車的主砲是M35型 105公釐光膛砲，借助自動填彈系統，每分鐘可射擊12發，而且人員也精簡為3人，就駕駛員、砲手，與戰車指揮官。它的維修工序簡化，無需借助重型設備，就可拆裝發動機和變速箱。

看完BAE的樣車後，麥卡錫 也去看通用動力的MPF。通用MPF的設計將發動機置於車前，而砲塔位於車體後方，所以它看起來會有點像自走砲。 駕駛員也在前方，等於和發動機並列。為加快製作時間，通用MPF的車體，沿用自通用所設計的另一款步兵戰鬥車「阿賈克斯」(Ajax)，而砲塔則將M1艾布蘭戰車(Abrams)砲塔給縮小並簡單化。它的主砲也採用105公釐光膛砲，同樣加裝自動填彈機，使乘員減少到3人，指揮艙口裝有一門12.7公釐重型機槍。

麥卡錫看通用MPF。(圖/Ryan McCarthy Flickr)

通用動力MPF的動力採用柴油發動機，因為M1使用的燃氣渦輪機比較複雜，油耗也太高，用在輕戰車上可能會縮小行車里程。

在2019年，通用在國防展上所公布的「獅鷲2式」(Griffin II )輕戰車還是120公釐主砲，現在修改成105公釐，可能是這樣做比較輕量化，也符合美國陸軍火力標準。

美國陸軍沒說明何時公布誰是贏家，不過一般認為今年就會知道結果。

(中時電子報)