美國陸軍正在尋找輕型戰車，以增強輕裝步兵部隊對付突如其來的敵人的火力，這項計畫稱為「機動保護火力車輛」(Mobile Protected Firepower,MPF)，通用動力陸地系統(General Dynamics Land Systems ,GDLS)與BAE系統都準備就緒。

陸軍情報網(Army Recognition)美國陸軍在2018年12月，宣布由通用動力陸地公司( GDLS)和BAE系統公司，各自製作12輛MPF輕戰車的原型樣車，兩公司都得到7.5億美元的開發資金，而美國陸軍最近似乎準備做了決定。

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4月22日，美國陸軍部長萊恩‧麥卡錫（Ryan McCarthy）先去看BAE系統的MPF戰車，該公司是以1996年提出，卻沒有量產的M8「移動火砲系統」(Armored Gun System,AGS)為基礎進行改良，M8在當年已相當優秀，是用於M551「謝爾登」( Sheridan)輕型戰車的，只可惜在美國國防預算的大刪減政策，成了犠牲品。雖然M8已是20多年的設計，但概念不錯，因此BAE就不再另外設計，而且好處是研發速度快，因為美國陸軍的時程要求頗趕，他們希望在2025會計年度就能看到第一批戰車服役。

美國陸軍部長麥卡錫參觀BAE系統的MPF。(圖/Ryan McCarthy Flickr)
美國陸軍部長麥卡錫參觀BAE系統的MPF。(圖/Ryan McCarthy Flickr)

BAE的MPF戰車的主砲是M35型 105公釐光膛砲，借助自動填彈系統，每分鐘可射擊12發，而且人員也精簡為3人，就駕駛員、砲手，與戰車指揮官。它的維修工序簡化，無需借助重型設備，就可拆裝發動機和變速箱。

看完BAE的樣車後，麥卡錫 也去看通用動力的MPF。通用MPF的設計將發動機置於車前，而砲塔位於車體後方，所以它看起來會有點像自走砲。 駕駛員也在前方，等於和發動機並列。為加快製作時間，通用MPF的車體，沿用自通用所設計的另一款步兵戰鬥車「阿賈克斯」(Ajax)，而砲塔則將M1艾布蘭戰車(Abrams)砲塔給縮小並簡單化。它的主砲也採用105公釐光膛砲，同樣加裝自動填彈機，使乘員減少到3人，指揮艙口裝有一門12.7公釐重型機槍。

麥卡錫看通用MPF。(圖/Ryan McCarthy Flickr)
麥卡錫看通用MPF。(圖/Ryan McCarthy Flickr)

通用動力MPF的動力採用柴油發動機，因為M1使用的燃氣渦輪機比較複雜，油耗也太高，用在輕戰車上可能會縮小行車里程。

在2019年，通用在國防展上所公布的「獅鷲2式」(Griffin II )輕戰車還是120公釐主砲，現在修改成105公釐，可能是這樣做比較輕量化，也符合美國陸軍火力標準。

通用動力新式輕戰車 具備120主砲

美國陸軍沒說明何時公布誰是贏家，不過一般認為今年就會知道結果。

文章來源：Light tank project of BAE Systems for Mobile Protected Firepower MPF program of US Army

文章來源：US Army unveils light tank candidate for US MPF Mobile Protected Firepower program April 2020 News Defense Global Security army industry

(中時電子報)

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