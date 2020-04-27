搶攻母親節孝親感恩餐飲商機，北投加賀屋將於5月1日至5月10日推出「母親節幸福會席料理」，每客1,980元+10％，並可以銅板價50元加購日本和牛牛肉盤，每套限加購乙次，欲藉此創造買氣。

北投加賀屋幸福會席料理中，台物（鍋物）部分享用「澄汁牛肉鍋」，以白蘿蔔片掩蓋牛肉片上桌，含蘊著白色融冰下隱隱露出大地的生命力，先品嚐高湯的原味，在接近湯滾的時候下牛肉片，黃金五秒的時間夾起，柔嫩口感是特色。前菜悉心呈上甜豆海老，帶有檸檬香氣讓味覺甦醒，好像喚醒冬眠中萬物，一旁爽口的涼拌過貓，有著蕨類生生不息的象徵，搭配上花卉般綻放的櫻海老，充滿生命氣息展開料理的序幕。

除母親節會席料理，北投加賀屋亦自即日起至6月30早推出「睡到自然醒住房專案」，平日9999元+10％，下榻溫馨和洋/和式標準房一晚，並含天翔餐廳精選午餐2客，入住期間大眾湯設施免費使用。Check-in時間從下午三點半，提前到中午十二點即可入住，客人有充裕的時間在館內欣賞充滿日本文化的茶道表演，品味日式建築及藝術品之美，隔日直接睡到中午十二點再退房，悠閒地起床至天翔餐廳享受午膳會席料理。

(工商 )