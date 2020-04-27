錢櫃惡火5死不罵老闆受質疑 張雅琴、謝震武親上火線

錢櫃林森店大火，5死1命危，由於錢櫃董事長練台生手上還握有年代集團、壹電視，以往大砲性格的張雅琴罕見未有批判，令外界質疑她是否不敢罵自家老闆，對此她27日在《年代晚報》反擊：「不管錢櫃的老闆是誰，他只要做錯了，我們都要批評。」並解釋自己周六、周日沒班，所以未見報導，但對於惡火奪命的根本原因，七大關鍵救命設備全關的「人禍」追究，卻隻字未提。

張雅琴指出，首先要看儲藏室為何起火，第2則是誰下令關掉消防警報，她表示：「如果施工就要關掉消防設備，那根本不該收客人，這是5條人命，一定要徹查。」砲火看似猛烈，但跟她討論其他新聞針對關鍵人物的批判強度，明顯有落差，她也在節目開頭說道：「其實很多事情都是大家掉以輕心，磐石艦跟錢櫃KTV都是，他們的SOP都是好的，但是有人便宜行事，所以害慘大家。」似乎另有所指。

而謝震武27日主持年代《新聞面對面》，點出七大救命關鍵設備，並與來賓討論其中的嚴重人為疏失，維持以往表現只能說是持平發揮。另外，錢櫃董事長練台生被國民黨台北市議員鍾沛君爆料，打了很多通電話給北市府官員，對此事年代表示：「關於上述新聞，年代這邊不回應相關報導。」

錢櫃大火造成5死慘劇，同時擔任年代電視、壹電視、錢櫃董事長的練台生受到各界質疑，名嘴周玉蔻27日率先在臉書提問「壹電視及年代新聞台，有沒有公平合理報導林森北錢櫃大火、奪掉5條人命，9人重傷的慘案，各界都張大眼睛在密切檢驗！」她昨晚再度直言：「練董的危機處理太不及格了吧！人命耶！」

(中時 )