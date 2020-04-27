新北市鶯歌三元黃昏市場在地營業數十年，近日傳出地主要收回土地，6月將收攤，附近居民聞訊相當不捨，攤商也苦嘆「接下來該怎麼辦」，盼市府出手協助；新北市經發局市場處回應，該址為私人土地，市府無權介入，但會協助攤商在鄰近公有市場申請新攤位鋪，度過難關。

三元黃昏市場位處鶯歌、桃園交界處，營運時間為下午2時至至晚間7時，約有100多個攤位，客群包括鶯歌、桃園八德、龜山等地居民，不只是當地人採買食材的地方，也是許多人的回憶，現傳出6月要結束營業，民眾聽到都相當不捨。

居民陳小姐說，三元黃昏市場營業時間對上班族極為便利，她下班有空都會去採購當伙食，6月結束營業後，她恐只能提早起床至傳統市場買菜後再去上班。

攤商黃先生表示，業者對突如其來的消息都很錯愕，現在離結束營業時間僅剩1個多月，要馬上找到新場地繼續營業也有困難，未來不知該何去何從，「自己還有一家老小要養」，希望市府能出手協助。

新北市議員廖宜琨指出，市場結束營業恐造成攤商的生計問題，他會與市府溝通、討論，看能否協助業者尋找新址或幫他們至其它現有市場設攤。

市場處回應，三元黃昏市場屬私人土地，市府無權介入，但只要攤商有設攤需求，市府一定會全力幫忙業者在土城、樹林、三峽、鶯歌新設攤位鋪，另外，攤商若有找到新址想讓市場繼續營運，他們也會盡量給予協助。

(中時 )